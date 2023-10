Entenda as novas regras para tributação de empresas multinacionais

Pedro Carrizo, com agências

A Receita Federal publicou, no início deste mês, as novas regras para os preços de transferência, através da Instrução Normativa RFB nº 2.161, de 2023. A nova regulação, que está alinhada às diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), estabelece a alocação dos lucros realizados em operações entre empresas multinacionais do mesmo grupo para fins de tributação da renda (IRPJ/CSLL), sendo aplicada tanto para empresas brasileiras com presença no exterior, quanto para companhias de outros países que operem do Brasil.

A medida já vinha sendo aguardada pelo mercado, visto que a adequação brasileira às regras da OCDE está sendo discutida há alguns anos, com integrações graduais. Em dezembro de 2022, foi editada a Medida Provisória (MP) nº 1.152 modificando significativamente as regras de preços de transferência brasileiras, cuja legislação anterior datava de 1996.

Em junho deste ano, a MP foi convertida na Lei nº 14.596. Este novo regime será obrigatório a partir de 2024 e opcional para 2023 aos contribuintes que desejarem antecipar os efeitos da nova lei.

"A Instrução Normativa editada pela Receita Federal procura dar às empresas maior clareza sobre aplicação prática das regras, embora ainda existam pontos a serem reguladas, como no caso de operações com commodities e transações com intangíveis", diz Ricardo Maito, sócio da TozziniFreire.

Em relação à MP editada no fim do ano passado, foram incluídos esclarecimentos didáticos relativos à aplicação do método PIC (Método dos Preços Independentes Comparados) para commodities e foi eliminada a vedação automática de dedutibilidade de royalties em pagamentos para entidades residentes em paraísos fiscais ou beneficiários de regime fiscal privilegiado, explica Nelcis Monteiro Filho, diretor operacional no Grupo Studio.

"O mercado vem absorvendo muito bem as alterações, dado que já era esperada e necessária. Estas alterações têm o potencial de trazer mais credibilidade ao Brasil perante os outros países, mas são mais complexas", acrescenta.

Segundo Maito, até a introdução das novas regras, o Brasil vinha adotando uma metodologia de preços de transferência em que a adequação das margens de lucros era verificada a partir de percentuais pré-definidos, em função do tipo de transação e com poucas variáveis em razão do segmento de negócio. Isso permitia, por exemplo, que subsidiárias de empresas estrangeiras atuassem no Brasil, na revenda de produtos e serviços adquiridos junto às suas controladas estrangeiras, sem a observância de margens de lucro condizentes com os padrões de mercado.

Como as regras antigas se pautavam em margens de lucro brutas e não levavam em consideração as funções e risco das empresas brasileiras, muitas companhias operavam com prejuízo no Brasil e, ainda assim, cumpriam com as regras brasileiras de preços de transferência.

Para o diretor operacional do Grupo Studio, as novas regras permitem que os critérios adotados no Brasil sejam iguais aos critérios adotados na maioria dos outros países em que o Brasil possui relação comercial. Anteriormente, como os critérios eram diferentes, era comum ocorrer distorções na tributação, que vinham a gerar até dupla-tributação às empresas.

"A adesão do Brasil às regras da OCDE irá facilitar novos acordos de bitributação, pois utilizando as mesmas normas, os países terão mais facilidades para criar novas regras evitando a dupla tributação ou a não tributação", aponta Monteiro Filho.