JC Contabiilidade comemora 21 anos de circulação

O caderno JC Contabilidade celebra 21 anos de circulação. Tudo começou no dia 18 de setembro de 2002, e a data escolhida não foi por acaso. O suplemento semanal do Jornal do Comércio começou a circular na semana em que se comemora do Dia do Contador, em 22 de setembro.

Durante mais de duas décadas, este caderno especializado desempenha um papel fundamental como um veículo confiável de informações para contadores e para a sociedade.

A história do Contab, como o caderno é carinhosamente chamado, está intrinsecamente ligada à evolução da Contabilidade no Brasil.

O suplemento antecipa notícias, promove debates e aborda temas de extrema importância que interferem diretamente na vida dos profissionais das Ciências Contábeis e da população. Afinal, a contabilidade desempenha um papel crucial na transparência financeira das empresas e na tomada de decisões estratégicas.

O Contab desempenhou um papel vital ao simplificar e tornar acessíveis os complexos regulamentos tributários e contábeis, tornando-os compreensíveis para um público amplo.

Ao longo desses 21 anos, o caderno também acompanhou de perto os principais marcos da área contábil e tributária que moldaram o cenário brasileiro, desde as mudanças nas regulamentações fiscais até as transformações tecnológicas que impactaram a profissão contábil, o Contab segue com o compromisso de manter seus leitores informados e atualizados.

Os conteúdos podem ser lidos no suplemento impresso, nas plataformas do Jornal do Comércio e até mesmo pelo WhatsApp desde 2017, quando o caderno completou 15 anos.

Por meio de uma lista de transmissão, o leitor pode receber e compartilhar com seus contatos notícias com credibilidade sobre temas do setor. Quem estiver interessado em receber o noticiário precisa seguir os seguintes passos: É muito importante salvar na sua lista de contatos o número (51) 98054-2615, pois só salvando o número você consegue receber as notícias. Mande a palavra "Contabilidade" junto com seu nome e sobrenome via WhatsApp para o número salvo.

O leitor não será incluído em um grupo de diálogo. As mensagens serão enviadas separadamente para cada usuário. As notícias enviadas serão exclusivamente sobre assuntos contábeis. Você poderá ler e compartilhar com seus contatos do Whatsapp informações de credibilidade de forma totalmente gratuita.