O contador e seu olhar à frente

Flávio Ribeiro Júnior

Presidente do Sescon-RS

Do Brasil colonial aos tempos atuais, a história da contabilidade nos remete à importância dos guarda-livros e de Gaspar Lamego, o primeiro Contador Geral das terras do Brasil, nomeado por Portugal, incumbido de processar e fiscalizar as receitas e despesas do Estado.

Os tempos eram outros, é verdade, mas a profissão de contador faz parte do desenvolvimento social e econômico deste país desde as primeiras alfândegas e das atividades dos comerciantes luso-brasileiros. Ainda nesse período nascente, temos os registros contábeis, com o uso do método das partidas dobradas.

Do passado ao presente, o contador é aquele que permeia sua atuação no estratégico da gestão, com dados e informações gerenciais, para que as empresas tomem suas decisões. De seu trabalho missionário e conhecedor de uma legislação complexa, por certo é uma das profissões mais significativas e relevantes para os setores produtivos de todas as atividades. O contador é aquele que, além de assessorar a gestão de seus clientes, precisa também cuidar de seu próprio negócio, zelando pelo seu maior patrimônio.

No Sescon-RS, representamos também os empresários contábeis, que oferecem soluções e que atendem às necessidades do mercado e, para que em suas empresas, possam atuar como lideranças à frente de suas equipes, que estão, através da educação continuada, preparadas, atualizadas e atentas às leis tributárias e com um olhar incessante pela conformidade das entregas aos órgãos de fiscalização.

Com a incorporação de tecnologias, os processos contábeis atingiram positivamente as organizações, aos contadores e aos seus clientes. Chamo atenção que a Contabilidade 4.0 faz parte de um aprendizado, de muita evolução e, principalmente, de um olhar à frente.

E diante a toda esta evolução, evidencia-se a importância da integração dos dados e da reestruturação dos serviços contábeis, visando modelos de negócios mais inovadores. Os contadores são interlocutores do setor público e privado e atores importantes nos diversos segmentos da sociedade. No universo da Perícia, Auditoria e em Contabilidade Geral, atuamos para trazer transparência e lisura nos registros e nas demonstrações contábeis. São situações diversas nas mais diferentes formas de empreendimento, as quais precisam do contador desse seu ato de constituição.

No âmbito público, o contador é o responsável técnico na apresentação formal dos registros e em toda sua estrutura contábil na aplicação das melhores práticas de gestão, incluindo orçamentação à prestação de contas aos órgãos competentes.

Na perícia contábil, somos fundamentais para tomada de decisão. O resultado do nosso trabalho, por exemplo, está a serviço do Poder Judiciário em inúmeras questões que o magistrado necessita de estudos técnicos contábeis.

Já através da auditoria, o contador demonstra sua técnica de análise de dados e informações para as demonstrações contábeis, também a correta transparência que se exige no mundo corporativo e regulatório.

A importância da contabilidade moderna, também, pode ser verificada na padronização e a obtenção de informações geradas de forma ágil e centralizada, contribuindo, assim, para a importante redução de ações desconformes com a legislação.

Os reflexos benéficos da contabilidade digital aplicada alcançam também os contribuintes, que por sua vez devem se atualizar paralelamente aos novos métodos de escrituração.

Por fim, e como forma pedagógica e de instrução, o contador da atualidade deve se utilizar das tecnologias disponíveis e usá-las em benefício próprio e de seus clientes, pois a este profissional será imputada a responsabilidade de auxiliar em diversas questões de gestão empresarial, familiar e não mais apenas como um portador de informações contábeis.