Recuperações judiciais disparam 120% no Rio Grande do Sul

Pedro Carrizo, especial para o JC

Os pedidos de recuperação judicial no Brasil estão crescendo acentuadamente neste ano, o que expõe a alta carga de endividamento dos negócios, dificuldade de honrar credores e o efeito atrasado da pandemia de Covid-19 no caixa das empresas. Em maio de 2023, houve um aumento de 105,2% no número de pedidos no País, comparado com o ano anterior, aponta a Serasa Experian.

No Estado, o crescimento acentuado das recuperações judiciais é ainda mais forte. Foram 22 pedidos de janeiro a maio deste ano, uma alta de 120% em comparação ao mesmo período de 2022, apontam dados da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (Jucisrs).

O número de falências é outro indicador preocupante. No Brasil, apenas em maio deste ano foram 121 requisições, 61,3% a mais do que no ano passado. Durante os primeiros cinco meses, o Estado registrou nove pedidos de falência, um a mais do que no mesmo período de 2022.

"Isso sustenta outra estatística perversa, que é o número de casos nos quais a recuperação judicial é bem-sucedida. Estima -se, no Brasil, algo em torno de 20%. As demais acabam entrando em falência", afirma Luiz Willibaldo Jung, sócio da Moore Auditores e Consultores, que atende a casos de recuperação.

O auditor explica que o boom de casos neste ano é uma espécie de efeito colateral da pandemia de Covid-19, pois muitos pedidos não foram feitos na época em razão dos programas de incentivos do governo federal a setores como o de eventos e hotelaria. Outros fatores foram os reparcelamentos de dívidas e novos prazos promovidos por instituições financeiras no período.

"A leitura que temos feito é que as empresas não beneficiadas pelos auxílios da pandemia foram represando até o limite que dava. Mas, via de regra, as companhias acabam esperando muito para entrar com o projeto de recuperação judicial. Na maioria das vezes acaba sendo tarde demais", diz Jung.

Segundo o Indicador de Recuperação Judicial e Falências da Serasa Experian, a visão por setores aponta que o segmento de serviços registrou a maioria das requisições no Brasil. Outro segmento em crise é o varejista, sobre o qual pesam ainda mais os fatores externos da economia, como taxa básica de juros elevada, custos de aluguel e infraestrutura, além da concorrência com os produtos importados, agora beneficiados pela isenção tributária de compras até

R$ 50,00.

Neste primeiro semestre, pedidos de recuperação judicial como o da Americanas, Light, Oi, Grupo Petrópolis, Raiola, Nexpre e Avibrás ganharam repercussão na mídia. Juntas, as dívidas dessas empresas somam mais de R$ 100 bilhões.

"Esses casos podem gerar, sim, um efeito cascata de pedidos de recuperação judicial, pois alguns credores que estão dentro dessas recuperações podem passar dificuldades financeira até serem ressarcidos, e acabar tomando crédito sem conseguir honrá-lo", comenta o advogado Wagner Luis Machado, coordenador da área de reestruturação de empresas do escritório Cesar Peres Dulac Müller Advogados.

Machado pontua, no entanto, que para além dos fatores externos que aumentam a inadimplência empresarial, há também questões internas, como a má gestão do negócio, que acabam gerando passivos maiores que as receitas.

"Vemos muitos casos de empresas alavancando com capitais de terceiro e de instituições financeiras de maneira irresponsável. E, às vezes, são fatores internos, mas não tão relacionados à má gestão, como perda de um cliente que representa muito no faturamento, a saída de um sócio e necessidade de reestruturação societária, ou até mesmo a expansão do negócio sem capital estruturante suficiente", explica.