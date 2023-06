Projeto abre brecha para que empresas possam gerenciar emissão de nota fiscal

O quórum para aprovação dentro do comitê seria de 3/5, ou seja, no mínimo 15 dos 24 votos. Na avaliação da Fazenda, o desenho é equivocado ao dar aos contribuintes poder de decisão sobre quais instrumentos a Receita pode usar para fiscalizá-los - o que é visto como conflito de interesses.

O colegiado seria vinculado ao Ministério da Fazenda, mas teria composição mista, com representantes da União, dos estados, dos municípios e das confederações empresariais. Cada grupo teria seis indicações, com dois anos de mandato cada e possibilidade de recondução.

Sob a justificativa de simplificar o sistema, o projeto - batizado por seus defensores de minirreforma tributária - prevê a criação da Nota Fiscal Brasil Eletrônica, com unificação dos documentos e registros fiscais de todas as empresas no País.

Há também um incômodo com o fato de a proposta ter sido gestada pela iniciativa privada, em especial por empresas de TI (tecnologia da informação), que têm interesse no tema e podem ser beneficiadas financeiramente.

O avanço do projeto preocupa o Ministério da Fazenda, pois pode deixar órgãos arrecadadores sem autonomia para adotar medidas que ajudem na fiscalização do pagamento de tributos.

PLP 178/2021 reduz custos de conformidade para empresas nacionais

Pedro Carrizo, especial para o JC com agências

Diante do alto nível de dificuldade que as empresas brasileiras encontram para estarem de acordo com o Fisco, a revisão das obrigações acessórias prevista no PLP 178/2021 é muito positiva, pois proporciona redução no custo operacional das companhias.

Esta é a visão do consultor tributário e CEO da Tax Strategy, Hélder Santos. Conforme ele, o Brasil pode, inclusive, subir no ranking global de competitividade com as propostas de simplificação (atualmente, o País é o último no quesito impostos, segundo o Banco Mundial).

De acordo com o último relatório da instituição, as empresas brasileiras despendem entre 1.483 e 1.501 horas para preparar, declarar e pagar impostos.

"O custo para estar em conformidade com as receitas federal e estadual é cerca de 5% do faturamento das empresas. Além disso, 35% do tempo gasto na apuração dos impostos é com obrigações acessórias. Então, reduzir ou eliminar essas obrigações pode ser muito positivo para o mercado", acredita Santos.

Até porque, explica o consultor tributário, muitas obrigações acessórias são repetidas, com a necessidade de as empresas enviarem as mesmas informações, apenas com interfaces diferentes, para sistemas estaduais e federais. Ou seja, os órgãos não se conversam, e quem paga é o empreendedor, diz Santos,

De acordo com estimativa da Associação Brasileira de Tecnologia para o Comércio e Serviços (Afrac), o setor produtivo brasileiro perde mais de R$ 300 bilhões por ano apenas para lidar com as dificuldades do sistema tributário atual, sendo gastos R$ 154 bilhões por ano para as empresas cumprirem com as obrigações acessórias.

Em março de 2023, a Deloitte produziu um estudo chamado "Tax do amanhã", no qual entrevistou 116 empresas com sede no Brasil. De acordo com o levantamento, o custo de conformidade à tributação foi o principal desafio em 2022. Outra conclusão é que 51% das empresas consideram de alta dificuldade entregar as obrigações acessórias no prazo.

O texto em tramitação vem sendo chamado de minirreforma tributária, pois se apresenta como um complemento às Propostas de Emendas à Constituição que tratam do novo modelo de arrecadação no País (PECs 45/2019 e 110/2019). Isso porque as PECs da reforma incidem sobre como calcular, cobrar e qual será as alíquotas da nova carga tributária, mas ignoram completamente o custo de conformidade que as empresas terão para operacionalizar as mudanças.

"O PLP 178/2021 tem um efeito até mais importante do que a reforma tributária para o mercado, pois reestrutura o modelo de declaração, diminuindo o impacto desse modelo no faturamento das empresas", diz o CEO da startup voltada às soluções fiscais.

Mesmo assim, o texto em tramitação tem pontos bastante controversos, principalmente no sentido de tornar as empresas como protagonistas no processo de decisão das mudanças no regime tributário, a partir de sua maior representatividade no Comitê Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias.

"É um claro conflito de interesses. É preciso levar em consideração que a Receita pode perder autonomia sobre as decisões de mudanças no regime e, consequentemente, isso vai enfraquecer seu papel fiscalizador. Se for perguntar ao mercado o que ele quer informar à Receita, a resposta será, provavelmente, "não quero informar nada"", diz Santos.

Por isso, é preciso balancear os ganhos operacionais com a extinção de algumas obrigações acessórias, mas mantendo forte as receitas federal e estadual, a fim de impedir que o comitê proposto não seja usado por gestores mal intencionados para facilitar a omissão informações e impedir que a fiscalização encontre companhias que estão sonegando, conclui o consultor tributário.