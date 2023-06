Municípios podem ganhar com a reforma tributária

"Em média, os 3.249 municípios classificados como pobres em ISS arrecadam R$ 47,00 por habitante, uma cifra que serve para provar que a aludida competência tributária exclusiva defendida por alguns juristas em contraposição ao IVA dual não existe na prática para a imensa maioria dos municípios. Isso porque a regra matriz do ISS define que sua receita pertence ao local do estabelecimento prestador de serviços, ou seja, ao município em que estão instaladas as sedes das empresas do setor de serviços que são contribuintes do imposto municipal", diz o estudo.

Gobbetti explica que a reforma tributária busca corrigir essas distorções, o que vai trazer benefícios para a maioria das cidades brasileiras, embora os ganhos mais expressivos sejam registrados nas cidades mais pobres. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a cidade que terá maior incremento de arrecadação com a reforma é Alvorada. De acordo com o Ipea, essa redistribuição é necessária, pois 60% das cidades brasileiras não conseguem arrecadar nem R$ 100,00 de ISS por habitante por ano. Apenas 61 municípios têm arrecadação de ISS por habitante por ano acima de R$ 1.000,00.

Hoje, se alguém realizar uma compra com cartão de crédito em Porto Alegre, o ISS desta transação é recolhido onde a empresa que fornece o cartão está localizada. No caso de Barueri.

Por exemplo, a cidade de Barueri, em São Paulo, tem a maior receita per capita de ISS do País (R$ 6 mil) e a quarta maior em valores absolutos, em função dos benefícios fiscais que passou a oferecer para atrair a sede de diversas empresas, incluindo operadoras de cartão de crédito.

Segundo o pesquisador do Ipea Sérgio Gobetti, que assina o estudo juntamente com Rodrigo Orair e Priscila Kaiser Monteiro, as simulações propostas mostram o potencial da reforma tributária como uma niveladora das receitas nos municípios brasileiros, a partir da simplificação e unificação dos impostos, mas principalmente pela tributação no local de consumo.

Ainda com base neste cenário, nenhum estado teria perda de arrecadação. Em cinco deles, o impacto seria considerado neutro e, em 20 deles, moderado (3% e 15%). As capitais também não teriam perda de arrecadação, mas oito delas registrariam impacto neutro e, em 16, o efeito seria moderado. Exceto os 16 municípios mais ricos, mesmo os que perdem participação no total, terão aumento real de arrecadação.

No cenário mais positivo, este em que 97,8% dos municípios têm ganho arrecadatório, apenas 16 cidades brasileiras registrariam perda no recolhimento de impostos, o que só virá a ocorrer ao final dos 40 anos de transição. Além disso, os "perdedores" são hoje as cidades mais ricas do País, onde a renda per capita é três vezes maior que a média nacional.

Por outro lado, com uma regra de transição longa e suave, o que é proposto em ambos textos, e crescimento anual do PIB a uma taxa de 2,7%, cerca de 98% dos municípios (entre eles, todas capitais) teriam ganhos de arrecadação ou resultados moderados. As conclusões são de um estudo recente sobre os impactos da reforma no Brasil, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Perda de arrecadação causada pela troca de ISS gera controvérsias

Porto Alegre representa hoje 1,4% do consumo no País ISABELLE RIEGER/arquivo/JC

Embora o estudo "Impactos redistributivos (na Federação) da reforma tributária", produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), aponte uma perspectiva positiva sobre os efeitos redistributivos do novo modelo tributário, a resistência da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) contra o texto ainda é grande. Representantes da capital gaúcha na frente estão defendendo uma regra alternativa, que mantém a tributação de ISS e ICMS na alíquota única, e que não depende de regra de transição.

A PEC 46/2022 tem sido a nova menina dos olhos dos grandes municípios, inclusive de Porto Alegre. O texto padroniza o ISS em todo Brasil e substituí mais de 5 mil legislações municipais para criar uma regra nacional única. A alíquota do ISS seguiria sendo definida pelos municípios e o recolhimento do tributo ocorreria no destino da compra, ao invés da região onde a empresa está sediada, como acontece hoje.

Segundo o pesquisador do Ipea Sérgio Gobetti, principalmente no caso de Porto Alegre, apostar na manutenção do ISS pode ser "um tiro no pé". Isso porque, além de ganhar com a reforma tributária em todos os cenários analisados, a partir da PEC 110/2019, a Capital também vem perdendo participação no bolo total de arrecadação do ISS ao longo dos últimos anos.

"O que mais chama a atenção é essa curva descendente da participação de Porto Alegre no bolo nacional de ISS", diz Gobetti, ao acrescentar que a participação relativa, que em 2002 era de aproximadamente 2%, em 2022 atingiu meros 1,2%. "Ou seja, isso revela que a capital gaúcha - diferente de São Paulo e de outros municípios paulistas, como Barueri - não está ganhando com a expansão ocorrida na receita de ISS nas últimas duas décadas", completa.

Este, segundo ele, é mais um indicador de que Porto Alegre tende a ganhar com a possibilidade de tributar o consumo dos seus cidadãos de forma ampla, em vez de se restringir a tributar apenas as empresas prestadoras de serviço.

A capital gaúcha representa hoje 1,4% do consumo no País. Como o IBS, que substituiria o ISS, incide sobre o consumo, a troca do ISS (1,2%) para o IBS (1,4%), no pior dos casos, teria impacto neutro na arrecadação.

Porém, outra mudança prevista na PEC 110/2019 refere-se à regra de distribuição da cota parte do ICMS, de arrecadação estadual, que passará a ser a cota parte do IBS-E. Hoje, os estados são obrigados a distribuir 25% da sua arrecadação de ICMS aos municípios, mas a participação de cada um no repasse é definida pelo consumo, através do cálculo do Valor Adicionado Fiscal (VAF). Com a reforma, esses repasses se dariam de acordo com a população dos municípios. Porto Alegre representa hoje 0,7% da população nacional.

Segundo cálculos do Ipea, a capital gaúcha ganha, portanto, em qualquer cenário, independentemente de quanto a mais o PIB cresça por causa da reforma. Mesmo considerando um eventual empate na troca do ISS pelo IBS, Porto Alegre teria um ganho da ordem de R$ 220 milhões anuais com a mudança do VAF pela população como critério de rateio da cota-parte.

"Talvez Sebastião Melo (prefeito da Capital) considere R$ 220 milhões pouco dinheiro, mas creio que a população da cidade não pense da mesma forma, ainda mais se considerarmos os ganhos econômicos que teremos com a aprovação da reforma tributária", rebate Gobetti às críticas do chefe do Executivo de Porto Alegre sobre o novo modelo baseado na tributação sobre o consumo, a partir da PEC 110/2019.

Segundo o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, integrante da comissão da Frente Nacional dos Prefeitos, é possível encontrar "o melhor dos mundos" se houver abertura do governo federal, convergindo as propostas de emendas constitucionais 45 e 110, de 2019, e a 46, de 2022.