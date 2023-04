Empresas gastam 1.500 horas por ano com impostos

Pedro Carrizo, especial para o JC

Não bastasse a alta carga tributária, pequenos e médios negócios também enfrentam a morosidade burocrática e a extrema complexidade do ambiente fiscal brasileiro. Por aqui, as empresas pagam, em média, 65,3% de seus lucros em tributos a cada ano e despendem entre 1.483 e 1.501 horas para preparar, declarar e pagar impostos.

Esse tempo gasto é muito superior a qualquer outro lugar e quase 50% maior do que na Bolívia, com 1.025 horas e segunda colocada do ranking de países que mais gastam tempo com impostos, indica um relatório do Banco Mundial, o Doing Business.

As horas gastas por empresas brasileiras são tão discrepantes, que o tempo médio despendido em impostos no mundo é de 233 horas. Considerando apenas os países-membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o valor é ainda menor: 164 horas.

O estudo do Banco Mundial tem a intenção de elencar os melhores ambientes de negócios no mundo, e o sistema tributário no Brasil tem rebaixado o País para as últimas posições. No ranking comparativo com outras nações, o Brasil está em 124º lugar em um total de 190 pesquisados.

Esse cenário tem sido um inibidor do crescimento de pequenos e médios negócios. A complexidade tributária no País gera insegurança jurídica e freia tomada de decisões mais arrojadas, como abrir uma nova filial ou ampliar um centro de distribuição, ressalta o contador Paulo Comazzetto, vice-presidente de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade (CRCRS).

Comazzetto aponta o período de apuração das demonstrações financeiras e a declaração, em que muitas vezes a mesma informação precisa ser prestada em dois ou mais sistemas, como os processos que mais demandam tempo das empresas.

"Além disso, mudanças frequentes, tanto nas leis tributárias quanto no SPED, reduzem a segurança jurídica para os contribuintes", pontua o relatório do Banco Mundial.

Cerca de 80% das empresas brasileiras veem a carga tributária como um grande obstáculo às suas atividades; 70% consideram o cumprimento das obrigações um grande fator limitante, mais do que o dobro da média na América Latina e Caribe, indica o estudo segmentado ao Brasil.

"A área contábil pode contribuir para reduzir esse tempo gasto se melhorarmos nossos processos e, principalmente, nossas tecnologias. Mesmo assim, não vai resolver o problema central: complexidade e burocracia", diz Comazzetto.

A burocracia tributária inclusive já ganhou nome na literatura e cai como uma luva no cenário nacional: é o 'custo de conformidade'. Ele é uma estimativa de quanto é preciso pagar de equipe e horas de trabalho para atender todos os processos fiscais e burocráticos.

"No Brasil, esse custo é estimado em 5% na receita de uma empresa. Um negócio que paga 20% de tributo, precisa investir 5% da receita em custo de conformidade, o que não é considerado como carga tributária", diz o contador Hélder Santos, CEO da consultoria Tax Strategy.

De acordo com ele, dentro do 'custo de conformidade', existe uma variante que é o 'custo psicológico' e incide sobre o poder de decisão dos gestores. Quanto maior o 'custo de conformidade', maior será a insegurança jurídica, o que afeta a tomada de decisão.

"Percebo que as empresas precisam recorrer a muitos consultores contábeis e jurídicos para expandir negócios, o que evidencia a dificuldade de tomar uma decisão segura em razão da complexidade tributária", diz Santos.

Ainda de acordo com o estudo do Banco Mundial, publicado em 2021, o Brasil possui 97 obrigações tributárias, sendo que a maior carga provém de impostos e contribuições federais. Além disso, são necessários, em média, 11 procedimentos para abrir uma empresa.