Parceria entre Receita e instituições de ensino auxilia no preenchimento da declaração

Os Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF’s), projeto desenvolvido pela Receita Federal com as instituições de Ensino Superior, oferece serviços contábeis gratuitos a pessoas físicas e jurídicas de menor poder aquisitivo para o preenchimento da Declaração do Imposto de Renda. São mais de 300 NAF’s formalizados no Brasil, e cerca de 18 no Rio Grande do Sul (confira a relação na tabela abaixo).

Segundo a superintendente adjunta da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Maria Angélica Flores Orth, o NAF é uma participação importante que pode ajudar principalmente aquelas pessoas que têm um valor de rendimento menor a receber. A auditora fiscal e delegada da Receita Anelise Hackbart Porn destaca o aspecto educativo dos NAF’s para os estudantes de Ciências Contábeis ao possibilitar um período de aprendizado e, no futuro, profissionais melhor preparados.

“A parceria da Receita com os NAF’s é um ‘ganha-ganha’. A gente ganha porque tem esse braço extra de apoio à sociedade, o cidadão porque tem mais um recurso a recorrer e o aluno porque vai aprender”, salienta Anelise.

Na Fadergs, uma das instituições de Ensino Superior parceiras, o NAF realizará atendimentos gratuitos, aos sábados, até a data limite para o envio da documentação, que neste ano é em 31 de maio. O serviço é realizado por alunos do curso de Ciências Contábeis da instituição, que passam por uma capacitação da Receita Federal e são supervisionados pelos professores do centro universitário.

É um trabalho que visa beneficiar tanto a sociedade, possibilitando atendimento gratuito a quem não tem acesso, quanto os estudantes, que podem chegar no mercado de trabalho com essa vivência e desenvolvendo suas soft skills desde o início da graduação”, comenta Cláudio Santos, professor e coordenador do NAF da Fadergs.



O atendimento ao público do NAF da Fadergs funcionará aos sábados, das 9h às 12h. O agendamento pode ser feito por e-mail Neste ano, a Receita Federal vai possibilitar o uso da declaração pré-preenchida desde a abertura do período de entrega. “A medida facilita o processo de declaração e evita erros na hora de inserir os dados, já que informações referentes a rendimentos já estão tabuladas na Receita”, explica Santos.O atendimento ao público do NAF da Fadergs funcionará aos sábados, das 9h às 12h. O agendamento pode ser feito por e-mail [email protected] , Whatsapp (51) 980-378-26 ou link de atendimento virtual: http://bit.ly/fadergsnaf

Quem deve declarar o IR neste ano: