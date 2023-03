MEIs precisam ficar atentos às novas regras

Pedro Carrizo, especial para o JC

Já começaram a valer mudanças importantes para a categoria de microempreendedores individuais (Meis), e outros avanços aguardados, como o aumento do limite do faturamento, também podem ser validados ainda em 2023, facilitando a vida de quem se enquadra neste regime empresarial. As alterações servem para fortalecer a categoria, que é considerada a modalidade mais simples para o empreendedor tocar seus negócios. Em 2022,o número de MEIs no Brasil superou a marca de 12 milhões de CNPJs ativos.

Isso porque, contrapondo-se à informalidade, os MEIs passam a ter acesso a empréstimos e abertura de conta bancária pessoa jurídica. Ser MEI também dá direito a benefícios sociais como aposentadoria, salário maternidade e auxílio doença.

É preciso, no entanto, atenção as reformulações do programa. Dentre as mudanças que já estão valendo está o reajuste da contribuição mensal, em razão do aumento de salário-mínimo, que foi a R$ 1.302,00, o que incide automaticamente no pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

O cálculo da contribuição é composto por 5% do valor do salário-mínimo a contribuição ao INSS, acrescido de R$ 5,00 para Prestadores de Serviço ou R$ 1,00 para Comércio e Indústria (quando for MEI Caminhoneiro os valores são diferentes). Em janeiro, houve um reajuste de 7,45%, e é esperado um novo reajuste de 8,91% para maio, quando entra em vigor o novo salário mínimo.

Outra novidade para a categoria que já está em vigor é a ocultação de dados sensíveis do empreendedor individual. Até o ano passado, o formulário era preenchido com o nome completo do titular, seguido do seu número de CPF. Desde de janeiro, o CPF passou a ser substituído pelo CNPJ.

"A mudança foi importante por atender uma reivindicação dos empresários, gerando segurança sobre os dados sensíveis pessoa física", diz a contadora especializada em MEI, Cristiani Fonseca, que também é conselheira no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS).

De acordo com a profissional, a exposição do CPF do empresário possibilitava fraudes com o uso indevido dos dados. "Esta regra está em vigor desde 12 de dezembro 2022, e quem já era inscrito teve o nome empresarial atualizado de forma automática ao acessarem o formulário de alteração cadastral", acrescenta.

Também ficou mais fácil realizar a baixa empresarial, que agora não depende mais da obrigatoriedade do selo prata ou ouro no portal do Governo Federal. Desde 15 de março, os MEIs podem realizar o encerramento do CNPJ mesmo possuindo apenas o selo bronze, nas contas gov.br.

A mudança, neste caso, é uma correção da regra, visto que até 15 de março do ano passado os selos prata e ouro não eram exigidos durante a abertura do CNPJ.

Além disso, as novas regras estão trazendo mais facilidades na emissão das notas, que agora podem ser feitas (no caso de prestadores de serviços) por meio do aplicativo Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e), disponível nas plataformas iOS e Android.

Ou seja, os MEIs que fornecem serviços podem emitir a NFS-e pelo celular e consultar documentos já lançados no mesmo app. Esse processo de emissão também está sendo centralizado nacionalmente. A partir de 1º de abril, será obrigatória a emissão das NFS-e apenas no sistema nacional.

Na visão de Cristiani, esta é uma das principais melhorias para a categoria, pois incide na simplificação do processo para emissão da nota fiscal.

"A centralização possibilita padronizar os modelos das notas fiscais emitidas, bem como a legislação e os diversos modos de apuração de 'ISS' dos municípios. Antes, o serviço era realizado pelas prefeituras municipais, que emitiam as notas e cobravam os impostos dos MEIs conforme regras próprias", explica a conselheira do CRCRS.