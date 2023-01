Dicas para pequenas e médias empresas se planejarem para 2023

As pequenas e médias empresas representam importante força motriz na economia do Brasil, sendo responsável por 27% do PIB do País, além de quantidade significativa de oportunidade de emprego. Para auxiliar nisso, o especialista em investimento e empresário Raul Sena dá dicas de como as PMEs podem se planejar para 2023.

1- Faça um balanço do último ano

Só é possível estabelecer próximos passos para um novo ano olhando para o que deu e não deu certo neste. Por isso, a primeira dica é fazer um balanço de 2022: quanto você faturou? Acima da meta estabelecida no ano anterior ou abaixo? Quais foram os fatores complicantes no negócio? O que deu muito certo? "O primeiro passo é olhar para dentro. Analisar os dados da companhia é fundamental para que o próximo seja ainda mais próspero", diz o especialista.

2- Tenha objetivos claros e metas

Os objetivos e metas servirão como norte para a empresa. Com isso claro, as tomadas de decisão se tornarão mais simples. Respostas a perguntas como "quanto você pretende faturar por mês?", "quais serviços/produtos pretende lançar?" e "qual a pretensão percentual do crescimento da base de clientes?" são alguns exemplos de como descobrir suas metas. "Reserve um tempo para planejar e fazer a gestão do negócio. A maioria das empresas pecam exatamente aí. Ainda que 30% dos empreendedores declarem que um dos maiores problemas do seu empreendimento seja a falta de tempo para gerir, segundo estudo da NuvemCommerce, a maioria deles continua errando nisso. Se você administrar seu tempo e usá-lo para planejar o futuro da sua empresa, já sairá na frente!", indica Raul Sena.

3- Ajuste gastos

Esse é o momento ideal para fazer um levantamento das despesas, do orçamento e dos valores em caixa para, a partir daí, definir as estimativas para 2023. Saúde financeira da empresa deve ser uma prioridade no planejamento. Ainda, aproveita para redefinir sua reserva de maneira a garantir salários e compromissos independente de imprevistos - a pandemia provou que eles existem.

4- Fique de olho nas movimentações do mercado

Esse ano será marcado pela transição de governantes e novas políticas podem ser implementadas. Além disso, mudanças de governos são momentos adequados para novos processos de licitação e concorrência e isso pode gerar muitas oportunidades. Favoráveis ou não, é preciso estar atento para adequar seu negócio.

5- Implemente novos meios de pagamento

As formas de pagamentos mudaram e tudo indica que em 2023 isso vai assumir uma crescente. Por isso, esteja atento as novidades e implemente-as. No campo de meios de pagamento, o modelo BNPL ("buy now pay latter", na tradução "compre agora, pague depois") cresceu exponencialmente, fazendo com que no último ano o consumidor optasse por utilizar Pix e boleto parcelado no lugar do cartão de crédito. "Quanto mais opção de pagamento, menos objeção na compra. Hoje os consumidores buscam, cada vez mais, diversidade nas opções de pagamento", informa Raul Sena.

6- Venda no ambiente digital

Não importa se você oferece produtos ou serviços, faça isso também no ambiente digital. Se nos últimos anos estar somente no físico já não era viável, em 2023 será impossível. E se engana quem acha que vender via redes sociais, plataformas de mensageria e/ou e-commerce é alcançar um público jovem. Segundo pesquisa do Kantar, 33% das pessoas que utilizaram o WhatsApp em suas jornadas de compra esse ano têm mais de 50 anos, ou seja, você pode estar perdendo um público importante para o seu negócio.

7- Invista em tecnologia

O uso de tecnologia, antes um diferencial no negócio, se tornará item básico nas empresas. Já é comprovado que investir em tecnologia aumenta produtividade, melhora a agilidade nos processos, além de garantir mais segurança no manuseio dos dados sensíveis da empresa. "O futuro - e por futuro eu quero dizer ano que vem - é data driven, ou seja, orientado por dados. Ter ferramentas de mensuração de performance não é mais um diferencial, é quase obrigação das empresas que realmente desejam prosperar", diz Raul Sena.