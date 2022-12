Impostos devem ser considerados no momento de decidir investir

Levantamento da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, mostra que o número de pessoas físicas que investem em renda variável cresceu 35% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com igual período do ano passado, passando de 3,3 milhões em 2021 para 4,6 milhões neste ano.

A renda fixa, porém, segue sendo o principal destino dos investimentos brasileiros, concentrando 60,6% do total, enquanto a renda variável responde por 17,6%, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

Independentemente do tipo de ativo, a tributação que incide sobre esses investimentos costuma ser alvo de muitas dúvidas por parte do contribuinte e deve ser considerada em sua análise de escolha de investimento.

Conforme explica o empresário contábil e sócio-fundador da Acessus Contabilidade Adauto Frohlic, há, basicamente, dois impostos que incidem sobre investimentos no Brasil: o Imposto de Renda (IR) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Em ambos, a cobrança se dá sobre o rendimento e não sobre o capital investido. Ou seja, caso não haja rendimento na aplicação, não haverá cobrança desses tributos.

A cobrança do IOF segue a tabela regressiva de 96% a 3%, em caso de resgate em menos de 30 dias de aplicação e se dá da seguinte maneira: se o contribuinte sacar seu investimento no primeiro dia, paga 96% do rendimento de IOF; se sacar no segundo dia, 93%; no terceiro dia, 90%; e assim sucessivamente até o 29º dia, quando pagará 3% de IOF sobre o rendimento. Após esse prazo, não há mais a cobrança do imposto.

A cobrança do IR, por sua vez, varia conforme o investimento. "Em renda fixa, o Imposto de Renda tem uma alíquota regressiva, conforme o prazo de investimento, que varia de 22,5% (até 180 dias) até 15%, acima de 720 dias", detalha Frohlic.

Ou seja, na mesma lógica do IOF, quanto maior o prazo de resgate do dinheiro investido, menor é a alíquota cobrada. Esse valor é retido direto pela instituição bancária que administra a aplicação e tais regras valem para pessoas físicas, entidades sem fins lucrativos e empresas do Simples Nacional.

Empresas tributadas pelo Lucro Real ou Lucro Presumido, na sua regra geral, pagarão 15% de Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), 9% de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e um adicional de IR de 10% sobre lucros acima de R$ 20 mil mensais. "Nesse caso, o valor retido sobre o rendimento da aplicação é passível de desconto da quantia a pagar apurada pela empresa", pontua Frohlic.

Na renda variável, de modo geral, a tributação se dá pelo método de ganho de capital, com incidência de 15% em operações swing trade (quando a negociação do ativo dura mais de um dia) e 20% em day trade, que é quando as operações se iniciam e se encerram no mesmo dia. A base de cálculo se dá pela diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição do papel.

Para as pessoas jurídicas, a tributação também se dá pelo ganho de capital (diferença entre venda e custo de aquisição). As alíquotas a serem pagas são as mesmas de renda fixa: 15% de IRPJ, 9% de CSLL e um adicional de IR de 10% sobre lucros acima de

R$ 20 mil mensais.

Frohlic chama atenção ainda que, atualmente, os rendimentos de aplicações financeiras estão isentos de PIS e Cofins para as empresas tributadas pelo Lucro Real.

Além disso, destaca a necessidade de ter bastante cuidado nas operações com criptomoedas e/ou realizadas no exterior. "Recomendamos sempre a busca de orientação de um contador para a melhor apuração e aproveitamento dos benefícios fiscais que existem para cada caso. Sempre lembrando que a apuração de imposto é mensal", explica.