Com receita de ICMS menor, Estado fala em rever investimentos

Sem um ajuste fiscal no próximo mandato, as contas dos estados correm o risco de voltar para o vermelho. Os governadores reeleitos e os novos que tomam posse em 1º de janeiro vão assumir com uma incerteza grande em relação ao desempenho da arrecadação, sobretudo depois da lei que estipulou um teto para a cobrança do ICMS sobre itens considerados essenciais, como telecomunicação, combustível e energia elétrica. As informações são da Agência Estado.

O ICMS é o principal tributo dos estados. Em julho, uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro impôs um limite entre 17% e 18% para a cobrança da alíquota - antes, chegava a superar 30%, dependendo do estado e produto. Governadores questionam a medida e trabalham por uma compensação no caso de queda na receita. Um grupo criado no Supremo Tribunal Federal (STF) tenta um acordo sobre o tema, mas ainda não houve avanços. Segundo o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e Distrito Federal (Comsefaz), a perda pode chegar a R$ 125 bilhões em 12 meses.

Em 2023, uma reestruturação fiscal nas contas estaduais, com corte de gastos, já é dada como certa. Nas projeções do Itaú, o custo do ajuste deve chegar a R$ 70 bilhões, para que o resultado primário (aquele que não leva em conta o pagamento de juros) dos estados fique em 0% do Produto Interno Bruto (PIB). Se nada for feito, os estados podem ter um déficit de 0,7%. Em 2022, a previsão é de um superávit de 0,5%.

"Os estados vão perder receita pelo desempenho das commodities, pela desaceleração do crescimento econômico, pela lei do ICMS", diz Pedro Schneider, economista do Itaú Unibanco. "Com certeza, alguns estados vão sofrer mais do que outros."

Um levantamento da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado mostra que a arrecadação com o tributo somou R$ 174,061 bilhões no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 6,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. "Não é uma situação dramática como a gente observou na última eleição, com vários estados com dificuldade de pagamento, mas é um cenário que traz uma preocupação se nada for feito", diz Vilma Pinto, diretora da IFI.