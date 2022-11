Reformas fiscal e tributária desafiam próximo governo

Temas fiscais e tributários já começam a aparecer entre as principais pautas do governo eleito para a presidência da República a partir do ano que vem. Entre as primeiras ações da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está a elaboração de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), permitindo que o novo governo gaste mais em 2023, com despesas extras fora do Teto de Gastos. A iniciativa visa garantir um Auxílio Brasil com o valor de R$ 600 mensais a partir de janeiro, um reajuste real do salário-mínimo e outros programas a serem definidos pela nova gestão em conjunto com o Congresso Nacional.

Outros temas que devem entrar em debate em breve envolvem a promessa do presidente eleito de isentar o Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) para quem ganha até

R$ 5 mil por mês e a tão aguardada reforma tributária. Esses são apenas alguns dos desafios fiscais e tributários que a nova gestão deverá enfrentar a partir de 2023.

"A reforma é o principal desafio do governo em relação à área tributária. A questão é se vão consolidar o debate que foi feito até agora ou se começarão tudo do zero. Como não sabemos o perfil do próximo ministro da Economia, é difícil saber o que essa gestão pensa sobre o impacto da reforma para os estados e municípios e para a própria arrecadação do governo federal", analisa o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), João Eloi Olenike.

A proposta da Câmara, a PEC 45, foi apresentada em 2019 pelo deputado Baleia Rossi (MDB). Em linhas gerais, prevê a substituição de cinco tributos (os federais PIS, Cofins e IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS) por um imposto sobre bens e serviços (IBS), com arrecadação centralizada e gestão compartilhada, e um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas. A alíquota seria a mesma para todos os bens e serviços. Além disso, o texto acaba com a maior parte dos benefícios fiscais.

A iniciativa tem amplo apoio do setor industrial e bancário, mas enfrenta resistência de parte das empresas de serviços (que seriam mais taxadas) e das grandes cidades, que perderiam a total autonomia sobre o ISS (imposto municipal sobre serviços). Será necessário ainda conseguir consenso entre os governadores, que terão de abrir mão da concessão de benefícios fiscais - a tributação será feita no destino e não mais no local em que está a empresa.

Versão semelhante dessa proposta é a PEC 110, do Senado, cuja versão atual é um relatório do senador Roberto Rocha (PSDB-MA). Uma das principais diferenças é a possibilidade de ter um IBS federal e outros para estados e municípios.

Além das PECs, há mais dois projetos tramitando no Congresso que alteram o sistema tributário do País: os PLs 2337/21 e 3887/20. O primeiro altera o Imposto de Renda, e o segundo junta o PIS e a Cofins, implementando a Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS).

"Das que tramitam no Congresso, a PEC 110 era a que estava andando mais rápido e se encontrava praticamente pronta para a votação. Esperamos que ao menos essa possa avançar", diz Olenike. A PEC 110 está pronta para ser analisada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. Já a PEC 45 está parada na Câmara desde maio de 2021.

Ainda sobre as propostas da reforma, o presidente do IBPT afirma que nenhuma delas resolve a chamada regressividade do sistema tributário, que se traduz pela cobrança proporcional de mais tributos sobre quem ganha menos. "O que nós temos são propostas de simplificação tributária, mas a questão estrutural não é mexida. Deveria ser tributado mais a renda e o patrimônio e menos o consumo. Dessa forma, os mais pobres seguirão sendo os mais prejudicados", aponta. Já em relação à promessa de correção da tabela do IRPF, Olenike diz que essa atualização não deve ser vista como uma benesse do governo, mas como um direito do contribuinte. "