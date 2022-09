Duas décadas de informação qualificada

Não faltam motivos para a edição comemorativa do JC Contabilidade. O suplemento semanal do Jornal do Comércio completa 20 anos de circulação ininterrupta desde sua primeira edição, em 18 de setembro de 2002.

A data de lançamento para a publicação não foi escolhida ao acaso. A ideia era justamente apresentar o JC Contabilidade número 1 na semana em que se comemora do Dia do Contador, celebrado em 22 de setembro.

A data foi escolhida porque, neste dia, em 1945, o então presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-Lei nº 7.988, que dispõe sobre o ensino superior de Ciências Econômicas e de Ciências Contábeis e Atuariais, criando no País o primeiro curso de Ensino Superior na área.

De lá para cá, especialmente nas últimas duas décadas, as transformações na área das Ciências Contábeis foram velozes e constantes, mudanças essas que mexem não só na rotina dos profissionais da área, como também interferem diretamente no dia a dia da população.

A reportagem busca sempre apurar tudo que há de novidades e evoluções nas diferentes áreas de atividades e traduzi-las em conteúdo jornalístico claro e de qualidade.

O mesmo se aplica à apresentação visual desse suplemento semanal do JC. Quando o caderno completou 15 anos, ganhou uma roupagem nova.

No entanto, com a aceleração cada vez maior na produção de novos conteúdos, o Jornal do Comércio entendeu que, mais uma vez, era preciso modernizar o visual do suplemento, sempre mantendo o foco na produção de conteúdos de qualidade.

Assim, o Jornal do Comércio preparou, para edição especial de 20 anos do caderno, um novo projeto gráfico.

Entre as mudanças, está a marca do suplemento, que assume a forma como é carinhosamente chamado por seus leitores e fontes: o Contab.

O coordenador de Diagramação do JC, Luís Gustavo Van Ondheusden, responsável pela elaboração do novo projeto gráfico, explica que as mudanças tiveram como objetivo tornar a leitura mais leve e fluida. "O novo projeto gráfico busca facilitar a leitura visualmente, ajudando a tornar mais fácil a explanação de temas que, às vezes, podem não parecer tão simples", explica.

Essa é uma das formas de o Contab seguir acompanhando as transformações constantes na área contábil, dando voz a todas as correntes de pensamento que possam contribuir com ideias e abordagens críticas.

Assim, o Contab seguirá estimulando debates sobre os tópicos mais importantes da agenda contábil nacional, de forma a contribuir para a construção de um País melhor e mais justo, alavancando desta forma o desenvolvimento econômico.

Um exemplo é a reportagem especial, presente em cada edição, que continuará a dedicar suas páginas não apenas às pautas mais importantes, mas também à pluralidade de pensamentos. É desta forma que o caderno trabalha para continuar se mantendo como fonte de informação importante, séria e especializada para o segmento. Vida longa ao Contab!