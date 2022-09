Dia do Contador ressalta a importância da profissão

A profissão de contador ocupa lugar de destaque no Rio Grande do Sul. De acordo com o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), o Estado conta com mais de 25 mil profissionais inscritos no Estado.

"Temos a satisfação de ver que realmente o Rio Grande do Sul continua sendo uma boa referência, tanto em termos de profissionais qualificados que atendem a sociedade e também como parte do Sistema do Conselho Federal de Contabilidade", destaca Márcio Schuch Silveira, presidente do CRCRS.

Graduado em Ciências Contábeis, o dirigente é mestre em Ciências Contábeis, empresário contábil, consultor de empresas, professor universitário em graduação e pós-graduação, integrante do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários da prefeitura de Porto Alegre e sócio da Ecguaíba Contabilidade Ltda.

JC Contabilidade - Como o senhor avalia a evolução das Ciências Contábeis nas duas últimas décadas?

Márcio Schuch Silveira - A Contabilidade, como muita ciências, cresce e acompanha a evolução da sociedade, em especial a evolução do mundo dos negócios. Tivemos, nas últimas décadas, uma transformação exponencial no modo de fazer negócios. Como as empresas se estruturam avançando em novas formas de negociação, novas moedas inclusive, a Contabilidade avançou muito nesses últimos anos e tem aproveitado para promover a evolução dos negócios. Isso ocorre também porque aumentou a necessidade de a informação ser mais ágil, muitas vezes quase em tempo real, para acompanhar o desempenho econômico e financeiro de qualquer cliente. Então, hoje, a Contabilidade tem uma capacidade muito maior de gerar informações para a tomada de decisão, pois utiliza tecnologia que permite que as informações contábeis tenham essa qualidade.

Contab - Quais atributos o senhor considera importantes no desempenho da profissão?

Silveira - O profissional da Contabilidade tem a grande responsabilidade de conseguir identificar, avaliar e mensurar todos os efeitos econômicos que envolvem todas as entidades. Só isso dá a dimensão do grande desafio que os contadores lidam no seu dia a dia. Então, é fundamental que os profissionais da área apresentem os atributos necessários para o bom desempenho de suas tarefas. Ou seja, é muito importante que o profissional da Contabilidade seja alguém que tenha facilidade e dedique bastante tempo para estudar e investir para ter conhecimento técnico da ciência. Mas é claro que esses não são os únicos atributos que definirão um bom profissional. Hoje, para se diferenciar no mercado, é preciso agregar outras qualidades e percepções, como a presença em fóruns de decisões e conhecimento sobre novas tecnologias, para citar alguns exemplos. Também é fundamental ter uma boa capacidade de comunicação e de liderança, principalmente porque hoje não se faz contabilidade individualmente. Você precisa ter uma equipe e capacidade de saber como gerir.

Contab - De que forma os profissionais podem se atualizar a respeito das mudanças constantes na área?

Silveira - O ambiente de negócios muda diariamente a nossa profissão acompanha essas mudanças. Então, o primeiro ponto é entender que é preciso estar sempre atualizado e que há diversas formas de buscar este conhecimento. Aqui podemos destacar o próprio JC Contabilidade, suplemento semanal do Jornal do Comérciom, que se torna um parcerio dos profissionais ao apresentar conteúdos muito qualificados ao longo destes 20 anos. Informações não faltam, o importante é saber quais são as mais relevantes e em quais fontes buscá-las para que sejam confiáveis, como o site do Conselho de Contabilidade, citando outro exemplo. Além disso, há convenções e eventos de formação, essenciais para a busca da atualização.

Contab - Quais são as principais áreas de atuação dos contadores?

Silveira - Nossa profissão permite uma atuação em diversos segmentos. Ela está envolvida em todos os setores da nossa sociedade, o que torna difícil enumerar os principais. Primeiro é relacionada ao que eu já comentei anteriormente, que é a capacidade de gerar informações para a tomada de decisão. Então, temos muitos profissionais que se destacam na área de Controladoria. No caso de organizações contábeis, o contador de empresa privada está mais envolvido com a elaboração das informações. Temos ainda a área de auditoria, uma área importantíssima para nossa sociedade, porque o mundo de negócios precisa de confiança e de credibilidade, e a auditoria tem papel fundamental nisso em termos de avaliação e análise. Desta forma, o auditor confere um caráter de maior confiabilidade às informações prestadas pela contabilidade das empresas. Temos ainda profissionais que atuam nas áreas de perícia, do terceiro setor e do cooperativismo, sem esquecer a importante atividade de ensino. Isso para citar apenas alguns exemplos, por são inúmeras as possibilidades de segmentos de atuação e todas de extrema importância.

Contab - Qual é a importância da inovação em tecnologia e soft skills na formação do profissional da contabilidade?

Silveira - A inovação, mais que importante, é necessária para a sociedade, e não é diferente na nossa profissão. Óbvio que a inovação tecnológica, falando especificamente na Contabilidade, que é uma ciência da informação que hoje transita de forma digital, ela se torna fundamental.

Estamos falando de uma ferramenta muito necessária para que a gente consiga atender aos anseios da sociedade e de todos aqueles que esperam que a contabilidade cumpra seu verdadeiro papel, que é auxiliar o desenvolvimento social e a formação de conteúdos que não são essencialmente técnicos. A condição de ter um bom ambiente de trabalho passa pela questão da inteligência emocional e da questão comportamental, uma vez que a Contabilidade é uma ciência feita por pessoas. A gente trata de números e de avaliações, mas tudo isso passa pelo ambiente corporativo, da interrelação de todos os setores das entidades. Por isso é preciso que o profissional da Contabilidade saiba ser esta ponte e saiba buscar essa informação de forma qualificada. E para isso tem que ter esta habilidade de bom relacionamento e características que chamamos de soft skills.

Contab - De que forma as Ciências Contábeis contribuem para a governança corporativa e pública e na vida do cidadão?

Silveira - O tema da governança corporativa temos trabalhado bastante, inclusive aqui no conselho em nossos seminários e em formas de discussões, porque primeiro é um termo bastante abrangente que trata realmente de diversos mecanismos adotados pelas empresas, pelas entidades, para que possam ter assim de uma forma mais resumida, um crescimento sustentável. Que elas possam se desenvolver, mas que esse desenvolvimento também seja perene e possa contribuir. Então, a Contabilidade contribui para o desenvolvimento da sociedade de uma forma muito significativa, por meio de vários pilares da governança corporativa. Há a própria prestação de contas, que consiste em comunicar, então, que o resultado econômico financeiro daquela entidade está intimamente relacionado com a contabilidade, mas isso permeia diversos setores dentro de uma organização - onde a parte de compliance também tem uma relação muito importante. Com a profissão contábil seguindo os procedimentos determinados por diversas estruturas conceituais que se formam dentro de um modelo de gestão de uma empresa, ela tem um papel fundamental também na governança corporativa. Não dá para falar em governança corporativa sem falar em resultado em prestação de contas, pois são questões que estão no âmago do que é a contabilidade.