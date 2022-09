Contabilidade passa por revolução tecnológica nos últimos anos

Na segunda metade do século XIX, surge, no Brasil, a profissão "guarda-livros", expressão que se referia ao atual profissional de contabilidade. Na época, suas funções compreendiam, entre outras coisas, elaborar contratos e distratos; controlar a entrada e saída de dinheiro; produzir correspondências e se responsabilizar por toda a escrituração mercantil. Uma boa caligrafia também era recomendada, já que a contabilidade era feita toda à mão. De lá pra cá, muita coisa mudou e os processos que eram manuais foram, cada vez mais, migrando para o digital.

Para o coordenador da Comissão de Estudos de Tecnologia da Informação do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS), Ricardo Bitencourt, o saldo para a área contábil dessa transformação tem sido positivo até aqui. "Automatizou processos, tornou mais ágil o acesso à informação e proporcionou decisões mais acertadas nos negócios, baseadas na contabilidade", resume.

Entre as ferramentas tecnológicas responsáveis por essas mudanças está o Enterprise Resources Planning (ERP), conhecido também como Sistemas Integrados. Trata-se de um software que visa à automação dos procedimentos de uma empresa. Na contabilidade, o ERP reúne todas as funções contábeis em um sistema, além de permitir tanto o compartilhamento quanto a geração de dados em tempo real, o que facilita a gestão e controle de todos os setores de uma organização.

Em 2014, no Rio Grande do Sul, iniciativa da Secretaria da Fazenda do Estado em parceria com o CRCRS deu um passo importante na democratização do ERP com escritórios de contabilidade. "Foi implantado o serviço de integração com as empresas de serviços contábeis. Com isso, as notas fiscais eletrônicas dos clientes do escritório são 'baixadas' através de uma procuração eletrônica do cliente para o escritório e, após, processadas", explica Bitencourt.

As exigências do Fisco também foram importantes para o avanço tecnológico na contabilidade. Como exemplo, é possível citar o Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), criado ainda em 2007 pela Receita Federal com o objetivo de modernizar as relações entre o órgão e o contribuinte.

O sistema é composto por uma série de obrigações acessórias que são entregues conforme o setor ou departamento da empresa. Entre elas, aparecem a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a Contabilidade Digital (ECD), a Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS e IPI) e o eSocial.

Pesquisa "Tax do Amanhã" realizada em 2020 pela Deloitte com empresas de diferentes segmentos e portes do País mostra que a emissão de notas fiscais, a entrega de obrigações (como o Sped Fiscal) e os lançamentos de saída são ações que já são realizadas automaticamente por mais de sete em cada dez empresas pesquisadas. O levantamento aponta que somente 4% das companhias entrevistadas não contam com nenhuma operação fiscal automatizada.

Para o coordenador da Comissão de Estudos de Tecnologia da Informação do CRCRS, o mercado, naturalmente, tem levado o setor contábil para o caminho da inovação. "O profissional da contabilidade foi um dos precursores na utilização da tecnologia desde os primórdios da microinformática, sendo o sistema público de escrituração digital um dos maiores exemplos. Hoje, mais do que nunca, o contador tem que conhecer até uma estrutura de arquivos, seja para integração entre sistemas ou para uma conferência. Aquele que tiver a atenção voltada à tecnologia, acompanhará o mercado. Os demais, por sua vez, terão que se reinventar em outra atividade", enfatiza o contador.

Entre as tendências tecnológicas na área contábil que o profissional deve estar atento, Bitencourt cita as APIs (Application Programming Interface), um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas através de uma série de padrões e protocolos e que, segundo ele, trará ao mercado de contabilidade mais agilidade na geração das informações.