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Publicada em 29 de Novembro de 2026 às 16:00
Industrialização da Metade Norte do Estado tem no setor metalmecânico uma de suas bases históricas, com municípios que desenvolveram especializações própriasBruning Tecnometal/Divulgação/JC