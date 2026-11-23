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Publicada em 23 de Novembro de 2026 às 10:57
As inscrições seguem até 30 de novembro e são gratuitas.Agência Brasil
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas para formar um grupo de empreendedores para atuar numa plataforma digital de negócios entre os mercados brasileiro e africano. As informações são da Agência Brasil.