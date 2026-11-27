No dia 19 de fevereiro de 2020, em Porto Alegre, Rita Bersch, uma fisioterapeuta especializada em inclusão, fundou o Instituto Associação ECOA, com o propósito de desenvolver a sensibilidade ecológica e social nas pessoas por meio de ações em comunidades vulneráveis. No último mês, a ONG, em apenas uma das suas dezenas de iniciativas, formou 28 mulheres de duas comunidades da Capital gaúcha, que receberam certificação em técnicas de costura e práticas de reaproveitamento de materiais a serem descartados.
Rita, engajada em pautas sociais desde antes da criação do instituto, decidiu há seis anos unir um antigo projeto, a Associação Pró-Inclusão, que já atuava desde 2003, com o ECOA, alterando a razão social da organização anterior e ampliando seus objetivos. Com um novo foco em acolher e promover coletivamente ações de sustentabilidade, Rita convidou Natalia Soares para encabeçar seu projeto em um casarão já sem uso no bairro Partenon.
“Eu conheci a Natalia por meio de uma amiga em comum. Foi quando conheci o ECOA e em 2022 entrei de fato para a ONG”, lembra Aurici da Rosa, atual presidente da instituição, onde colabora com Natalia, tesoureira, e Alessan Ramos, secretário, na diretoria da organização.
Na época de seu surgimento, a pandemia de covid-19 paralisou os projetos que se iniciavam na associação. A retomada aconteceu em 2022, com a entrada da atual presidente. A organização conta com projetos fixos e iniciativas pontuais que, por meio de editais e emendas parlamentares, acabam conseguindo sair do papel e dos planejamentos feitos dentro da diretoria.
O Atelier de Costura Artesanal, finalizado em outubro, consagrou duas dezenas de mulheres com o título de técnicas em costura e é um dos programas que ocorre com certa periodicidade. Idealizado e coordenado pela tesoureira do grupo, a iniciativa chama-se Florescer Rede, e, desde o início do ECOA, ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade social a aprender novos hobbies e desenvolver uma oportunidade de renda própria.
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