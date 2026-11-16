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CapaEmpresas & NegóciosAgronegócio

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 14:47

Diversificação de culturas desafia domínio da soja no RS

Diversificação das lavouras gaúchas é impulsionada pelo crescimento contínuo da canola, por exemplo

Diversificação das lavouras gaúchas é impulsionada pelo crescimento contínuo da canola, por exemplo

WENDERSON ARAUJO/CNA/JC
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Thiago Copetti
Especial para o JC

A paleta de cores no interior do Rio Grande do Sul começou a ser alterada — e esse é o sinal mais visível de uma profunda transformação na gestão das propriedades rurais gaúchas.

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