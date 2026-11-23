Com mais de cem pessoas atendidas no Rio Grande do Sul, o projeto Reeducandos, do Grupo Pereira, aposta na inclusão produtiva de pessoas que cumprem pena. Criada em 2014, a iniciativa já beneficiou mais de 800 participantes no país e oferece trabalho remunerado e capacitação. No Estado, chegou à rede de restaurantes Trudy’s, onde duas mulheres atuam em uma unidade de Canoas.



A atividade profissional permite desenvolver habilidades, estabelecer uma rotina e ampliar as possibilidades de sustento familiar. Para quem enfrenta o estigma associado à passagem pelo cárcere, chegar ao mercado formal ainda é um desafio.



Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), o Brasil registrou 960.976 pessoas privadas de liberdade no segundo semestre de 2025. No mesmo período, 192.338 participaram de atividades laborais. A Lei de Execução Penal prevê o trabalho como instrumento de reintegração social e permite a remição de um dia de pena a cada três dias trabalhados, conforme as condições legais.



O Reeducandos começou como projeto-piloto, com quatro participantes em uma unidade do Atacado Bate Forte, no Mato Grosso do Sul. Estruturada em 2019, a iniciativa foi ampliada para outras operações, como Fort Atacadista e Comper. Atualmente, segundo a empresa, 260 participantes estão ativos e mais de 800 pessoas já passaram pelo programa.



A iniciativa ampliou sua atuação ao longo dos anos e chegou a outros estados. Atualmente, o programa está presente também em Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, com oportunidades em diferentes operações do Grupo Pereira. Ao todo, são cinco estados atendidos pela iniciativa.



“O projeto começou em 2014, ainda como um esboço para entender como seria. Demos início com quatro Reeducandos, com o foco de dar a oportunidade de ressocializar”, relata Adrileny Constantino, coordenadora de ESG do Grupo Pereira.



A seleção é feita em parceria com as administrações penitenciárias. A empresa informa as atividades disponíveis, e as equipes do sistema prisional selecionam os participantes conforme as funções. “Não ficamos sabendo também, por exemplo, tipo de crime, enfim. Nada que seja relacionado ao crime. Então não há uma seleção focada nisso. O foco é exatamente na seleção das pessoas que vão exercer aquela atividade. Então não temos um critério específico para selecionar.”



As vagas incluem atividades de depósito, televendas, limpeza, conservação, manutenção e cozinha. A chegada ao Trudy’s amplia a atuação para o setor de restaurantes.