Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosTrabalho

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 15:37

Entidades empresariais dizem que medidas de Dino para flexibilizar fim da 6x1 não terão efeito prático

Mudanças propostas pelo ministro Flávio Dino não alteram prazos

Mudanças propostas pelo ministro Flávio Dino não alteram prazos

Gustavo Moreno/STF/JC
Compartilhe:
Agências
Associações e confederações de diversos setores da economia disseram  que a decisão sobre escala 6x1 proferida pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino pouco ameniza o cenário de complexidade para a implementação da nova jornada já em dezembro.
Dino autorizou jornadas de até 8 horas e 24 minutos durante a primeira etapa da transição, determinou um prazo de 90 dias para a renegociação de acordos coletivos e permitiu maior flexibilidade na distribuição dos dias de descanso.
O magistrado, no entanto, ignorou apelos das entidades empresariais para prorrogar o início das novas regras.

Notícias relacionadas