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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 15:30

Pane da Microsoft deixa empresas e profissionais com trabalho acumulado

Fahat afetou drasticamente a comunicação de diversas empresas que dependem do Outlook

Fahat afetou drasticamente a comunicação de diversas empresas que dependem do Outlook

MANAN VATSYAYANA
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Agências
A pane nos serviços da Microsoft, que começou na quinta-feira (12) e avançou pela sexta (13), prejudicou a rotina de empresas e trabalhadores que dependem do Outlook para trocar informações e atender clientes. Com a retomada gradual das ferramentas, usuários relatam acúmulo de mensagens, atrasos em tarefas e dificuldades para manter a comunicação.
O impacto foi grande para a tg.mob e a X.one, empresas de transporte executivo que atendem eventos corporativos. Segundo Leandro Pimenta, CEO das duas companhias, a operação depende dos serviços da Microsoft para receber pedidos de orçamento e organizar deslocamentos.
A empresa recebe aproximadamente 100 solicitações de cotação por dia. Durante a pane, porém, apenas dez chegaram pelo WhatsApp, uma das alternativas utilizadas para tentar manter o atendimento. "A gente teve um impacto muito grande", afirma Pimenta.

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