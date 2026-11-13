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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 15:11

Nova plataforma do MDIC identificará oportunidades de comércio com UE

Plataformas ajudam empresas brasileiras na exportação

Plataformas ajudam empresas brasileiras na exportação

Agência Brasil
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O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) lançou nesta semana duas plataformas digitais para facilitar o comércio exterior e a entrada de investimentos no país.

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