Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosTurismo

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 16:00

Turista chega em busca de vinhos e encontra experiências na Pizzato

Pizzato, no Vale dos Vinhedos, recebe visitantes para degustação com produtos consolidados

Pizzato, no Vale dos Vinhedos, recebe visitantes para degustação com produtos consolidados

Pizzato/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patrícia Lima
Especial para o JC

Esse roteiro começa com uma antiga família de imigrantes que durante décadas produziu vinhos para consumo próprio e para comercialização regional. Até que a chegada de uma nova geração mudou a visão do negócio, voltando todas as energias para a qualidade e o reconhecimento do produto. Depois de reinventar a viticultura e a tradição em busca da qualidade, a história da família Pizzato virou um ponto de interesse para os amantes do vinho.

Notícias relacionadas