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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 11:18

Tradição da Peterlongo virou atrativo para os amantes da história do espumante

Prédio histórico preserva o patrimônio e a tradição centenária da produção de espumantes

Prédio histórico preserva o patrimônio e a tradição centenária da produção de espumantes

Peterlongo/Divulgação/JC
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Patrícia Lima
Especial para o JC

As borbulhas produzidas com excelência pela família Peterlongo já serviram chefes de estado, artistas e até rainhas. A bebida conhecida como o champanhe brasileiro tem uma história rica, que hoje se reflete em apelo turístico para quem quer conhecer as instalações centenárias e a icônica bebida produzida pela vinícola Peterlongo, em Garibaldi. Nos últimos anos, o enoturismo passou a ocupar um papel cada vez mais estratégico na empresa.

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