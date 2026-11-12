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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:00

Casa Chandon investe em experiências turísticas exclusivas

Experiência do almoço harmonizado combina gastronomia e espumantes em perfeita sintonia

Experiência do almoço harmonizado combina gastronomia e espumantes em perfeita sintonia

Chandon/Divulgação/JC
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Patrícia Lima
Especial para o JC

Uma das marcas de espumante mais conhecidas do mundo, a Chandon completou 50 anos no Brasil com as portas abertas. Antes voltada exclusivamente para a produção de espumantes, passou a investir em turismo receptivo recentemente na sua unidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha.

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