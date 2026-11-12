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CapaEmpresas & NegóciosTurismo

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 15:00

Tradição de enoturismo que se reinventa para oferecer eAxperiências na Aurora

Visitantes encontram opções de passeios em Pinto Bandeira

Visitantes encontram opções de passeios em Pinto Bandeira

Marcelo Cedeño/Aurora/Divulgação
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Patrícia Lima
Especial para o JC

Quem viajava de excursão, com os pais, entre os anos 1980 e 1990, certamente fez o icônico tour pela vinícola Aurora. Passeio pelas caves e degustação de vinhos e sucos diante da estátua de Bacco que jorrava um líquido violeta que as crianças juravam que era vinho de verdade.

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