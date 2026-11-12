Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosTurismo

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 12:08

Enoturismo da Garibaldi revitaliza vinícola e atrai visitantes

Desperte Seus Sentidos. Garibaldi.

Desperte Seus Sentidos. Garibaldi.

Cesar Silvestro/Garibaldi/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patrícia Lima
Especial para o JC

Visitar o complexo industrial da Garibaldi, uma das maiores cooperativas vinícolas da Serra, proporciona uma experiência que vai além do vinho. O resultado do trabalho de muitas famílias fica evidente em cada taça, em cada degustação. Ao fortalecer a marca institucional e aproximar o público da história e dos valores do cooperativismo, a atividade impulsiona produção de seus mais de 460 cooperados.

Notícias relacionadas