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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:00

Vivências variadas são estratégias para fomentar a cultura do vinho

Salton Casa di Pasto.

Salton Casa di Pasto.

Augusto Tomazi/Salton/Divulgação/JC
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Patrícia Lima
Especial para o JC

Uma das vinícolas mais antigas do País, fundada na segunda metade do século 19, a Salton viu o enoturismo se consolidar lentamente, com os curiosos que chegavam à porta da indústria, no distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves.

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