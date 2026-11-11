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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 12:58

Enoturismo gaúcho amplia experiências para atrair visitantes e contemplar todos os perfis de turistas

Pequenos também participam da experiência enoturística

Pequenos também participam da experiência enoturística

Miolo/Divulgação/JC
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Patrícia Lima
Especial para o JC

Criança na degustação de vinhos? Calma, nenhuma lei está sendo descumprida. É só a oferta de enoturismo se adaptando às demandas das famílias que querem viver as experiências do mundo do vinho na presença dos pequenos. De olho nessa tendência, a vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos, acaba de lançar o Sunny Days for Kids como parte de seu já tradicional Tour Miolo: História e Terroir.

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