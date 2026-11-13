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Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:52

Há 38 anos, a Kinder enxerga possibilidades onde muitos veem limitações

Há 38 anos, entidade investe em educação inclusiva e reabilitação para apoiar famílias gaúchas

Há 38 anos, entidade investe em educação inclusiva e reabilitação para apoiar famílias gaúchas

Kinder/Divulgação/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
Quando chegou ao Brasil, em 1964, a fisioterapeuta alemã Bárbara Sybille Fischinger trazia uma formação voltada a crianças com deficiência e uma convicção: obstáculos podem ser superados. Fazendo trabalho voluntário em comunidades carentes, ela percebeu uma grave na reabilitação e na educação de crianças com deficiências múltiplas. Dessa percepção nasceu, em 1988, a Kinder Centro de Integração da Criança Especial, em Porto Alegre.

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