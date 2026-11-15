Produtores gaúchos buscam diversificar lavouras para além da soja

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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 16:00
Quatro safras marcadas por perdas expuseram os riscos da concentração na soja e aceleraram mudanças na gestão das propriedades ruraisCNA Brasil/Divulgação/JC
Para reduzir a dependência da soja, produtores locais apostam em um novo circuito de diversificação de receitas, impulsionado pela expansão da canola, pela estruturação logística do sorgo na Fronteira Oeste e pela retomada estratégica da pecuária de corte. Para mais detalhes, visite a reportagem completa.