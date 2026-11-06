Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:25

Como a liderança fortalece a gestão escolar

Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês.

Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês.

Divulgação/JC
Compartilhe:
Irmã Celassi Dalpiaz
Irmã Celassi Dalpiaz
Diretora do Colégio Santa Inês

Notícias relacionadas