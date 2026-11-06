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CapaEmpresas & NegóciosOpinião

Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:20

Valor de uma bebida começa pelo design

Erik Marchetti, designer e sócio da Holy Studio.

Erik Marchetti, designer e sócio da Holy Studio.

Alex Ramirez/Divulgação/JC
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Erik Marchetti
Erik Marchetti
Designer e sócio da Holy Studio

Um rótulo é, muitas vezes, o primeiro contato entre uma bebida e seu consumidor. Antes de experimentar o produto, é pela embalagem que se constrói uma percepção sobre sua origem, personalidade e proposta. Em bebidas de alto padrão, esse papel é ainda mais importante. O design precisa ir além da estética, transmitindo qualidade, autenticidade e diferenciação para construir valor e posicionar o produto. Para isso, é fundamental compreender a história de cada marca e garrafa e transformar esses atributos em uma identidade capaz de despertar desejo e justificar seu valor percebido.

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