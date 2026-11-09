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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 00:50

Vinhos e experiências movimentam o enoturismo no RS

Salton Casa di Pasto.

Salton Casa di Pasto.

/Augusto Tomazi/Salton/Divulgação/JC
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