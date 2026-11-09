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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 00:50

Enoturismo aproxima visitantes da história e dos métodos de elaboração dos espumantes

Vinícola urbana Adolfo Lona fica na Avenida Chicago, na Capital

Vinícola urbana Adolfo Lona fica na Avenida Chicago, na Capital

/Adolfo Lona/Divulgação/JC
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JC
JC
A relação de Adolfo Lona com o enoturismo começou muito antes de a atividade ganhar espaço entre as vinícolas brasileiras. Ainda na década de 1980, o enólogo já promovia cursos sobre vinhos e degustações. Quando abriu sua própria vinícola, em 2004, manteve a proposta de receber visitantes e compartilhar conhecimentos sobre a elaboração de espumantes. Desde então, a visitação passou a integrar a estratégia de aproximação com os consumidores, oferecendo experiências que combinam informação, degustação e contato direto com quem produz.

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