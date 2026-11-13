Auxiliadora Predial completa 95 anos com projeção de R$ 3,1 bilhões em faturamento este ano

Um dos maiores e mais tradicionais grupos imobiliários do Estado, a Auxiliadora Predial comemora seus 95 anos com projetos de expansão dentro e fora do Rio Grande do Sul e com R$ 2,6 bilhões em faturamento no último ano. A empresa, responsável por aluguéis e vendas de imóveis e administração de condomínios, chega ao seu quase centenário com recorde em receita e projeta alcançar os R$ 3,1 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) até o final de 2026.
O sócio-diretor da Auxiliadora Predial, Christian Voelcker, explica que a previsão de aumento nos lucros da empresa está ligada à quantidade de corretores existentes na companhia - cerca de 1.500 funcionários diretos e 1.400 corretores parceiros - e o que ele chama de uma réplica do sucesso. “Nós observamos o que funciona, o que dá certo dentro da nossa empresa, e continuamos. Conhecemos o negócio”, exemplifica Voelcker.
Para ele, expandir requer investimento e foco, definindo regiões estratégicas, com atuação densa e em grandes cidades. O executivo expõe que a atuação em múltiplas cidades possibilita um maior estoque, no qual o cliente possui mais alternativas, podendo optar por diversos tipos de moradia em diferentes bairros, cidades e estados.
Hoje, a rede conta com 86 franquias com unidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Paralelamente, há a intenção de começar a implantação na Serra Gaúcha: Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado e Canela. Na parte de condomínios, a imobiliária atingiu a marca de 224 mil edificações administradas e tem a meta de adicionar 40 mil novas portas até 2027. Com o plano de crescimento consolidado e a força da sua rede de franquias, a meta da empresa para os próximos anos é dobrar de tamanho.
Ainda em 2026, a Auxiliadora Predial abriu 12 novas unidades e adquiriu, recentemente, a Imobiliário Muck, de Canoas. “Na verdade, a Muck nos acionou. Eles perguntaram se tínhamos interesse. E, claro, os clientes foram todos contatados e avisados da mudança de gestão. Muitos continuaram conosco”, aponta, ao acrescentar que o grupo tem uma visão muito ambiciosa, que vai para além do papel.
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