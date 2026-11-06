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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:14

Conexões e conhecimento que impulsionam negócios

Adriana Ilha, diretora e idealizadora do Núcleo de Economia Criativa da Associação Comercial de Porto Alegre.

Adriana Ilha, diretora e idealizadora do Núcleo de Economia Criativa da Associação Comercial de Porto Alegre.

Michele Nicolaidis/Divulgação/JC
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Adriana Ilha
Adriana Ilha
Diretora e idealizadora do Núcleo de Economia Criativa da Associação Comercial de Porto Alegre


Porto Alegre vem ampliando sua presença no circuito de eventos ligados à inovação, cultura, tecnologia, criatividade e empreendedorismo. Feiras, festivais, congressos e encontros atraem pessoas, movimentam serviços e colocam em circulação ideias, conhecimento e oportunidades.

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