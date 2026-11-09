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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 00:50

Como a liderança fortalece a gestão escolar

Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês.

Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês.

/Colégio Santa Inês/Divulgação/JC
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Irmã Celassi Dalpiaz
Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês

Há quem encontre satisfação naquilo que já foi construído. E há quem, mesmo reconhecendo cada conquista, continue olhando adiante, inquieto diante das possibilidades que ainda podem nascer. Na gestão escolar, essa disposição faz diferença. Afinal, uma instituição de ensino precisa evoluir continuamente, acompanhando as transformações da sociedade, as novas demandas das famílias e os desafios de formar as próximas gerações.

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