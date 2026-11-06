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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:08

Coalizão pelo Impacto mobiliza R$ 3,1 milhões em cinco anos em Porto Alegre

Encerramento do projeto De Volta para o Futuro, realizado pela Coalizão pelo Impacto no fim de 2024. Ao centro, Liliane Linhares, da Ciclo Reverso, segura o certificado de reconhecimento, ao lado de representantes de entidades parceiras e do conselho da Coalizão.

Encerramento do projeto De Volta para o Futuro, realizado pela Coalizão pelo Impacto no fim de 2024. Ao centro, Liliane Linhares, da Ciclo Reverso, segura o certificado de reconhecimento, ao lado de representantes de entidades parceiras e do conselho da Coalizão.

Kaue Vicentin/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
A Coalizão pelo Impacto Porto Alegre fechou em outubro deste ano os cinco primeiros anos de um ciclo que mobilizou mais de 200 negócios de impacto e destinou R$ 3,1 milhões a ações diretas na Capital. A iniciativa, criada em 2022 para fomentar e fortalecer organizações e lideranças que apoiam negócios de impacto nos territórios, parte da ideia de que empreendedores comprometidos com soluções socioambientais precisam de apoio técnico, acesso a capital, conexões e condições adequadas para desenvolver e ampliar suas atividades

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