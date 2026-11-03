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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 00:50

A direita precisa virar a página do bolsonarismo

Raul Kazanowski, advogado na CKA Advocacia e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Raul Kazanowski, advogado na CKA Advocacia e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

/Divulgação/JC
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Raul Kazanowski
Com o fim do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, espero que tenha terminado também o capítulo do bolsonarismo no livro da história da direita brasileira. Não se trata de desprezo nem desdém ao “clã” Bolsonaro. Tampouco poderia ser: votei em Jair em 2018 e 2022, bem como em Flávio em 2026; votos dos quais não me arrependo.

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