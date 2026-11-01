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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 01 de Novembro de 2026 às 06:00

Verão aquece disputa por mão de obra no Litoral Norte

Há oportunidades em diversas praias do Litoral Norte, como Balneário Pinhal, em destaque na imagem

Há oportunidades em diversas praias do Litoral Norte, como Balneário Pinhal, em destaque na imagem

Poder Executivo de Balneário Pinhal/Divulgação/JC
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Loraine Luz
Dentro de dois meses, os pés na areia e o mar bem à frente significam relaxamento para milhares de veranistas do Litoral Norte gaúcho. Não para Patrícia Schmitz, 31 anos. Pela quinta vez, ela se juntará a centenas de civis que reforçam o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMRS) para atuar como guarda-vidas na Operação Verão 2026/2027.

A remuneração temporária e os benefícios ligados à função são atraentes, mas não é só isso que motivou Patrícia a enfrentar o medo, aprender a técnica de natação em 2022 e, desde então, manter uma rotina de treinamento para estar apta às vagas do CBMRS. A oportunidade coincidiu com o desejo de deixar o comércio onde trabalhava, tornou-se fonte de gratificação pessoal e permite ficar mais perto do marido bombeiro e também guarda-vidas.

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