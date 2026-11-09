O valor de uma bebida começa pelo design

Um rótulo é, muitas vezes, o primeiro contato entre uma bebida e seu consumidor. Antes mesmo de experimentar o produto, é pela embalagem que se começa a construir uma percepção sobre sua origem, personalidade e proposta. Quando falamos de bebidas de alto padrão, esse papel se torna ainda mais importante. O design precisa ir além da estética, transmitindo qualidade, autenticidade e diferenciação, ajudando a construir valor e posicionar o produto no mercado. Para isso, é fundamental compreender a história por trás de cada marca e de cada garrafa, transformando esses atributos em uma identidade capaz de despertar desejo e justificar seu valor percebido.



Nesse processo, a pesquisa é primordial. Investiga-se referências históricas, culturais e comportamentais para encontrar estratégias visuais que façam sentido para cada marca. O desafio é transformar esse repertório em uma identidade própria, capaz de despertar curiosidade e criar conexões com o consumidor sem recorrer a fórmulas prontas.



Trabalhar com clientes de diferentes países amplia esse exercício. Uma bebida ligada à tradição de uma região brasileira pode pedir uma linguagem completamente diferente daquela de um bourbon americano ou de um vinho italiano. Não se trata de reproduzir estereótipos culturais, mas de compreender o contexto e identificar quais elementos ajudam a contar aquela história de maneira autêntica.



A diversidade proporciona explorar materiais, texturas, acabamentos, tipografias e ilustrações. O rótulo deixa de ser apenas uma superfície impressa e passa a oferecer uma experiência visual e tátil. Cada escolha precisa ter uma razão de ser, contribuindo para a identidade do produto e para a relação que ele pretende estabelecer com o público.



Inovar, em um mercado premium, não significa necessariamente fazer algo extravagante ou romper com fórmulas conhecidas. Algumas vezes, a solução está em reinterpretar uma linguagem existente; em outras, está em combinar referências inesperadas ou explorar possibilidades pouco usuais de produção. O importante é que a criatividade esteja a serviço da marca, e não o contrário.



Em um mercado no qual tantas garrafas disputam a atenção nas prateleiras, o design define como uma bebida deve ser percebida, lembrada e reconhecida. Para isso, é preciso manter o olhar aberto, pesquisar continuamente e entender que cada projeto traz uma nova pergunta. As melhores respostas raramente são as mesmas.