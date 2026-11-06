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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 14:02
O Líder como Mentor: Como desenvolver pessoas e organizações por meio da mentoria; Rita Michel e Magda Kaspary; Qualitymark Editora; 343 páginas; R$60,00; Disponível em versão física e digital.Qualitymark Editora/DIVULGAÇÃO/JC