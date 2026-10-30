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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 06:00

Empresas e Produtos "Sabor IA" - AI Washing

Giovanni La Porta, CEO da vortice.ai

Giovanni La Porta, CEO da vortice.ai

Divulgação/JC
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Giovanni La Porta
Giovanni La Porta

CEO da vortice.ai e especialista em Inteligência Artificial

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