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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 06:00

Praticidade molda o mercado de alimentos

Paula Fengler, especialista em Pesquisa, Desenvolvimento (P&D) e Inovação da Excelsior Alimentos

Paula Fengler, especialista em Pesquisa, Desenvolvimento (P&D) e Inovação da Excelsior Alimentos

Marcos Nagelstein/Divulgação/JC
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Paula Fengler
Paula Fengler

Especialista em Pesquisa, Desenvolvimento (P&D) e Inovação da Excelsior Alimentos

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