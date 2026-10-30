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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 06:00

Grupo Marias oferece cursos e acolhimento a mulheres na Restinga

A organização também possui uma Cozinha Solidária, distribuindo 100 almoços em dois dia na semana, e integra a Rede Conta Comigo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A organização também possui uma Cozinha Solidária, distribuindo 100 almoços em dois dia na semana, e integra a Rede Conta Comigo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Grupo Marias/DIVULGAÇÃO/JC
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Sofia Paiva
Sofia Paiva
Em 2014, depois de 24 anos de relacionamento, Rosana Kasper, professora em Viamão, foi vítima de violência doméstica pelas mãos do seu companheiro. Os acontecimentos daquele dia transformariam não apenas a história dela, mas de centenas de outras mulheres que teriam suas vidas impactadas pelo Grupo Marias, ONG de apoio e desenvolvimento feminino, fundada por Rosana em 2021.

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