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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 14:53

Rede Master sedia encontro sobre sustentabilidade e gestão de resíduos na Semana Lixo Zero

Workshop sobre sustentabilidade e gestão de resíduos é parte da programação da Semana Lixo Zero, promovida pelo DMLU

Workshop sobre sustentabilidade e gestão de resíduos é parte da programação da Semana Lixo Zero, promovida pelo DMLU

Master Hotéis/Divulgação/JC
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A gestão adequada de resíduos é um dos desafios da hotelaria, setor que reúne diariamente atividades de hospedagem, alimentação, limpeza e manutenção, com geração de diferentes tipos de materiais descartados. Em Porto Alegre, a importância da separação correta e da reciclagem estará no centro de um workshop realizado no dia 28 de outubro, às 14h, no Hotel Master Porto Alegre, localizado na Avenida Carlos Gomes, 565. A atividade integra a programação da Semana Lixo Zero, promovida pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), e terá a participação da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro), entidade que representa a indústria brasileira do vidro e atua no incentivo à reciclagem e à logística reversa do material.

O encontro, que contará com colaboradores de diversos segmentos e empresas, incluindo a Rede Master Hotéis e o Grupo Istra, visa ampliar o conhecimento sobre a reciclagem de vidro e incentivar a adoção de medidas que contribuam para reduzir o impacto ambiental das operações. A proposta é mostrar como a separação adequada dos materiais e a destinação correta dos resíduos podem fazer parte da rotina dos estabelecimentos, transformando a conscientização em ações práticas.

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