Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 14:00

RS tem proporção maior de trabalhadores com dupla ocupação

Percentual chega a 4,7% dos ocupados no Estado, ante 3,6% na média brasileira, segundo o IBGE

Percentual chega a 4,7% dos ocupados no Estado, ante 3,6% na média brasileira, segundo o IBGE

Imagem gerada por IA/JC
Compartilhe:
Gabriel Eduardo Bortulini
Especial para o JC*

Notícias relacionadas